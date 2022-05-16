Hande Baladın yeni bir aşka yelken açtı

Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'ın yıldızı Hande Baladın kariyerinde yaşadığı mutluluğu özel hayatında da yaşıyor. Yıldız voleybolcu yeni bir aşka yelken açtı. O anları takipçileriyle paylaştı.

AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

CEV Kupası Finali'nde iki maçta da Allianz MTV Stuttgart'ı 3-1'lik skorlarla geçen Eczacıbaşı Dynavit Avrupa şampiyon olmuştu. Takımın yıldızlarından olan Hande Baladın, Filenin Sultanlarıyla yaşadığı başarıyı takımıyla devam ettirdi.

BÜYÜK İLGİ ÇEKİYOR

Eczacıbaşı Dynavit takımında son dönemin parlayan ismi olan Hande Baladın sahada yaptıklarının yanında saha dışındaki hayatıyla da büyük ilgi çekiyor. Zaman zaman antrenmandan videolara paylaşan Baladın, futbol yetenekleriyle de adından söz ettirdi.









SEMİH SAY, HANDE İLE OLAN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Anadolu Efes altyapısından yetişen basketbolcu Semih Say, Hande Baladın ile olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımlar büyük ilgi gördü.

Sigortam.net İTÜ Basket'te geçen sezon forma giyen 24 yaşındaki isim şu anda bir takımda forma giymiyor. Say önceki yıllarda Brandies University formasıyla mücadele etti.

HANDE'DEN GALATASARAY CEVABI

Kariyerinde 1 sene kiralık oynadığı Galatasaray ile ilgili konuşan daha Skorer'e konuşan Baladın şu ifadeleri kullandı: Kiralık sözleşmem zaten bir seneydi. Daha sonra Eczacıbaşı’na geri dönecektim. Galatasaray’da geçirdiğim sezon benim adıma çok yararlıydı. Çünkü en iyi performanslarımdan birini ortaya koyduğum sezondu. Kariyerim adına da dönüm noktalarından biriydi diyebilirim o bir sezon için. Orada aralıksız oynayarak ve sorumluluk alarak kendime çok şey kattım.

SOSYAL MEDYA İTİRAFI

“Çok aktif kullandığımı düşünmüyorum, ama bu yönde tepkiler alıyorum. O anda neyi beğeniyorsam onları paylaşmaktan keyif alıyorum ve şu bir gerçekki sosyal medyada büyük bir destek görüyoruz. Her mesaja cevap veremesemde yaptığım paylaşımlarla beni destekleyenlerle iletişim halinde kalmaya çalışıyorum.”

ŞARKIYI HANDE'DEN İLHAM ALDI

Kanadalı sanatçı Neeq, Hande Baladın için yaptığı şarkıyı yayınlamıştı. Neeq, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye Voleybol Takımı'nda yer alan oldukça havalı Hande Baladın'dan ilham alındı" yorumunda bulunmuştu. Kanadalı rap sanatçısı Neeq daha önce Meryem Boz için de bir şarkı yapmıştı. Meryem Boz adıyla çıkarılan diğer şarkı Spotify listesinde 3'üncü sırada yer almıştı.

"RONALDO'NUN AZMİNİ VE HIRSINI BEĞENİYORUM"

Cristiano Ronaldo'nun sporculuğunu çok beğendiğini söyleyen milli voleybolcu şu ifadeleri kullandı; Hiçbir zaman elde ettiği başarılar ile yetinmeyen, her zaman daha fazlasını isteyen ve bunları elde etmek için çok çalışan bir sporcu. Ben de kendisinin azmini ve hırsını çok beğeniyorum.

Milliyet