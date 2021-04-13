Hamza Yıldırım: Büyü değil, mizah çekimi yaptık

Süper Lig 'in 34'üncü haftasında Beşiktaş , deplasmanda önceki gün BB Erzurumspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Hem şampiyonluk mücadelesini ve küme düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçtan 2 gün önce iki arkadaşı ile birlikte maçın oynanacağı Kazım Karabekir Stadyumu'na giden lise öğrencisi Hamza Yıldırım'ın çektiği mizah videosu gündem oldu. Görüntüleri izleyen futbol yorumcularının kendisini büyücü olarak lanse etmesine çok üzüldüğünü belirten Hamza Yıldırım şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediye Erzurumspor taraftarıyım. Cuma günü maçın oynanacağı stada gidip, pankartlarımızı astık. Sahadan çıkarken, kuzey tarafında yer alan kalenin önüne geçip mizah çekimi yaptık. Yerden aldığım toprağı etrafa serpiştirip, dua ettim. Bu görüntülerimi komik bir anı olsun diye sosyal medya hesabımda paylaştım. Bu görüntüler yayılınca medyada 'büyücü' diye haber oldum. Kalenin önünden alıp etrafa serptiğim toprağa kimileri 'arpa', kimileri 'pirinç', kimileri de 'buğday' dediler. Buna televizyon programcıları bile inandı ve büyü yapıldı algısı verildi. Halbuki bu görüntüleri biz mizah olsun diye çektik. Yanlış anlamalara neden oldu."

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)