Hamza Yerlikaya: Evde kal, sporla kal

Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla şu mesajı gönderdi: "Evde kal, güvende kal, ailenle kal, huzurlu kal. Hep birlikte, sporla kalıyoruz. Birlikte başaracağız, birlikte yeneceğiz. Hep birlikte, Türkiye ile topyekün bu sorunun da üstesinden geleceğiz."

DHA