Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre'in formasını giyen Faslı oyuncu Hamzi Sakhi'nin Türkiye'ye transfer olabileceği belirtiliyor. Fransa'da transferin son gününde Toulouse'un ilgilendiği 25 yaşındaki orta saha, takımı Auxerre'de kalmıştı fakat iddialar transferin açık olduğu Türkiye'ye gideceği yönünde.

Lyonne'un haberine göre transferin 8 Eylül'e kadar devam ettiği Türkiye, Sakhi'nin yeni adresi olabilir. Bu doğrultuda oyuncuyla Gaziantep FK'nın ilgilendiği ve tek somut teklifin de onlardan geldiği aktarılıyor.

Gaziantep FK'nın teklifi, Auxerre tarafından yetersiz görülse de Süper Lig 'e transferi adına görüşmeler devam ediyor.