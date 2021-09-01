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Hamza Sakhi, Süper Lig'e transfer oluyor

Gaziantep FK'nın da ilgilendiği Auxerre'in ofansif orta sahası Hamza Sakhi'nin yeni adresinin Süper Lig olması bekleniyor.

01 Eylül 2021, Çarşamba 16:36 Son Güncelleme:
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Hamza Sakhi, Süper Lig'e transfer oluyor

Fransa Ligue 2 ekiplerinden Auxerre'in formasını giyen Faslı oyuncu Hamzi Sakhi'nin Türkiye'ye transfer olabileceği belirtiliyor. Fransa'da transferin son gününde Toulouse'un ilgilendiği 25 yaşındaki orta saha, takımı Auxerre'de kalmıştı fakat iddialar transferin açık olduğu Türkiye'ye gideceği yönünde. 

Lyonne'un haberine göre transferin 8 Eylül'e kadar devam ettiği Türkiye, Sakhi'nin yeni adresi olabilir. Bu doğrultuda oyuncuyla Gaziantep FK'nın ilgilendiği ve tek somut teklifin de onlardan geldiği aktarılıyor. 

Gaziantep FK'nın teklifi, Auxerre tarafından yetersiz görülse de Süper Lig 'e transferi adına görüşmeler devam ediyor. 

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