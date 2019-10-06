Hamza Köseoğlu başpehlivan oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri’nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.

06 Ekim 2019, Pazar 19:39
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Hamza Köseoğlu başpehlivan oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde düzenlenen 30. Geleneksel Erbaa Hüseyin Şahin Yağlı Güreşleri’nde Hamza Köseoğlu başpehlivanlığı kazandı.

Erbaa Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Güreş İhtisas Kulübünce ilçedeki güreş sahasında gerçekleştirilen organizasyona, 400 sporcu katıldı.

Sağanak yağışa rağmen pehlivanlar, rakiplerini yenmek için kıyasıya mücadele etti.

Güreş ağalığını dördünce kez iş adamı Alpaslan Kaya’nın üstlendiği etkinlikte, başpehlivanlık finalinde Hamza Köseoğlu ve Faruk Akkoyun karşılaştı. Rakibini yenen Hamza Köseoğlu, başpehlivan oldu.

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