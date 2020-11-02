Hamza Hamzaoğlu’nun planı tutmadı

Süper Lig’de 7. hafta mücadelesinde dün akşam Beşiktaş’a Vodafone Park’ta konuk olan Yeni Malatyaspor, güçlü rakibine 1-0 kaybetti. Oyun genelinde savunma ağırlıklı bir görüntü ortaya koyan Hamza Hamzaoğlu’nun öğrencileri, İstanbul’dan puansız ayrıldı. Maç öncesinde yaptığı açıklamada, “Güçlü rakibimiz karşısında takım halinde ikinci bölgede doğru savunma yapıp yakaladığımız pozisyonlarla galibiyeti arayacağız” diyen Hamzaoğlu’nun planı tutmadı. Beşiktaş, 55. dakikada Cyle Larin’in golüyle sürprize izin vermedi. Ligde çıktıkları ilk 3 maçtan 1 puanla ayrılan ancak ardından oynadıkları üç oyunda ise 2 galibiyet ve bir beraberlik alarak toparlanma sinyalleri veren Malatya, Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetin ardından yenilmezlik serisini de kaybetti.

Benjamin Tetteh isyan etti

Yeni Malatyaspor’un sezon başında Çek Cumhuriyeti ekibi Sparta Prag’tan kiraladığı Benjamin Tetteh, Beşiktaş mücadelesine takımının gol umudu olarak çıkmıştı. 23 yaşındaki forvet, takımının savunmaya yönelik bir görüntü sergilemesi sebebiyle maçın ikinci yarısında tepki gösterdi. Oyunun ikinci bölümünde hücum hattında istediği topları alamamasına sinirlenen Tetteh, takım arkadaşlarına arkasını dönüp teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’na isyan etti.