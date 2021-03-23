Hamza Hamzaoğlu’ndan Memduh Büyükkılıç’a ziyaret

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, ziyarette, Hamzaoğlu’nun camiada başarısı, kişiliğiyle kendisini ön plana çıkarttığını vurguladı.

Büyükkılıç, "Hocamızın, Allah’ın izniyle başarıya endeksli bir çalışma yapan kişiliği var. Kayseri hep beraber sahiplenir. Yönetimimizle, oyuncularımızla, hocalarımızla pozitif paylaşım ve konuşmayla yol alırsak başarılmayacak hiçbir şey yok." ifadeleri kullandı.

"Başkanımıza çok teşekkür ediyorum." diyen Hamzaoğlu da şunları kaydetti:

"Bizi hem çok güzel ağırladı hem de çok güzel düşüncelerini bizimle paylaştı. Tabii ki bir kulüp için destek çok önemli, özellikle bu zamanda. Böyle bir belediye başkanımız olduğu için bizler de şanslıyız. İnşallah başkanımızın da söylediği gibi hep beraber olur, hepimiz işimizi ciddi bir şekilde yaparak Kayserispor’u çok daha iyi yerlere getirmeye çalışacağız. Burada herkesin desteğini bekliyoruz."

Hamzaoğlu’na ziyaretinde, teknik ekibi, kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ve bazı yöneticiler eşlik etti.

AA