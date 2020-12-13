Fenerbahçe deplasmanında daha önce oynadığı 3 lig maçını da kaybeden Yeni Malatya 4. mücadelede teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun cesur tercihiyle ilk galibiyetini aldı. Lig maçlarında forvet oyuncularını kanatlarda kullanarak 4 hücumcuyla sahaya çıkan Sarı- Kırmızılılar'ın hocası, Fenerbahçe deplasmanında da rakibin gücünden çekinmedi, kendi oyununu kabul ettirebilmek için aynı dizilişle sahada yer aldı. Adem Büyük'ü sol, Kubilay'ı sağ kanatta oynatan Hamzaoğlu, forvette Umut Bulut'a forma verirken, 37 yaşındaki oyuncunun arkasında da Tetteh'i görevlendirdi.

Gollerde 4 ismin imzası var

Hamzaoğlu'nun taktiği kısa sürede sonuç verdi, Tetteh penaltı kazandırdı, Adem Büyük 9'da konuk ekibi öne geçirdi. 21'de Kubilay soldan ortaladı, Umut Bulut farkı ikiye çıkardı. Devreye 2-0'lık ütünlükle giren Doğu ekibi, ikinci yarının başında da ön liberosu Youssuf Ndayishimiye ile bir gol daha bulup farkı 3'e çıkardı. Sahadan galibiyetle ayrılan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2017-2018 sezonundan itibaren ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmeyi başardı. Daha önce İstanbul takımlarıyla oynadığı 17 maçta sadece geçen sezon Beşiktaş'ı devirebilen Sarı- Kırmızılılar ikinci galibiyetini almış oldu.

Hamzaoğlu 3'te 3 yaptı

Yeni Malatya Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu meslektaşı Erol Bulut ile daha önce karşılaştığı 2. maçı da galibiyetle tamamlamıştı. Hamzaoğlu geçen yıl Gençlerbirliği'ni çalıştırırken 22. haftada Bulut yönetimindeki Alanya'yı deplasmanda 1-0 yendi. Deneyimli teknik adam 2017-2018 sezonunda da Erol Bulut'a karşı Antalyaspor’un başında 3-1’lik galibiyet almıştı. Bulut o dönemde Yeni Malatya'yı çalıştırıyordu.





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