Ateş hattında yer alan Kayseri bu akşam lider Beşiktaş'a rakip olacak. Telafisi olmayan haftalara girilirken, Sarı-Kırmızılılar da Kara Kartal'a bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. 5 maç önce Kayseri'nin başına geçen Hamza Hamzaoğlu mağlubiyetlerin önüne geçse de henüz galibiyetle tanışamadı. 4 beraberlik alan tecrübeli hoca, siftah için Siyah-Beyazlılar'ı gözüne kestirdi.

'Hepsi iyi niyetli çocuklar'

Kritik maç öncesinde FANATİK'e konuşan Hamza Hamzaoğlu, "Beşiktaş'ı iyi analiz ettik. Eksiklerimize rağmen en iyisini yapmaya çalışacağız. Futbolcularımın sahada gereken oyunu, beklenen mücadeleyi ve hırsı göstereceklerinden şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın. Hepsi iyi niyetli çocuklar" dedi.

'Ligde tutmak için...'

Ligde kalma hesaplarını da yorumlayan başarılı hoca, "Kayserispor büyük bir camia. Biz de bu camiayı ligde tutmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz, yapacağız da. Taraftarımız yanımızda olmasa da desteklerini her zaman arkamızda hissediyoruz. Bizi desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı.

Atalay Özçelikli