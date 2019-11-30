Hamza Hamzaoğlu: Özgüvenimizi kaybetmedik

Süper Lig’in 13’üncü haftasında Gençlerbirliği sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor’u konuk etti. Karşılaşma 3-3 berabere sonuçlandı. 90’ıncı dakikaya kadar 2-1 mağlup durumda olan Gençlerbirliği’nde beraberlik golü 90+1’de Rahmetullah Berişbek’ten geldi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu güzel bir maç olduğunu belirterek, “Mücadeleyi ortaya koyan her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. İyi bir maç oldu. Maça iyi başladık. Kendi sahamızın avantajıyla rakip sahada oynamaya başladık. İyi oynarken gol yedik. Geriye düştük ilk yarıda ama ikinci yarıda tekrar rakibe üstünlüğümüzü kabul ettirip 2 gol bulduk. Yeniden öne geçtik. Erdem’in sakatlığı, saha içerisinde yaptığımız değişiklikler orta alanda oyundan düşmemize sebep oldu. Alan paylaşımlarını yanlış yapıp arka arkaya 2 gol yedik. Mağlup duruma düşmek hem de kendi sahanızda oyuncularım oyunu bırakmadılar. Kazanmak için tekrar hamle yaptık. 3-3’ü yakaladık. Son pozisyonda 4’ü de atabilirdik Stancu’nun pozisyonunda, olmadı. Kendi sahamızda kaybettiğimiz 2 puan görünse de önemli olan bugüne kadar olan özgüvenimizi kaybetmedik bizim için bu çok daha önemli” dedi.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları maça değinen Hamzaoğlu, “Önümüzde oynayacağımız bir Fenerbahçe maçı var, hafta içi en şekilde ona hazırlanıp, daha iyi bir mücadele daha iyi bir oyunda sahada olacağız” diye konuştu.