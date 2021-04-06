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Hamza Hamzaoğlu: Oyunda ısrar edeceğiz

Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Geçen haftaki oyunda ısrar edeceklerini belirten Hamzaoğlu, "Geçen hafta ile aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Rakibimiz çok güçlü tabii ki. Belki oyunu oturtmakta zorlanabiliriz ama ısrar edeceğiz. Umarım iyi bir maç çıkarırız." dedi.

06 Nisan 2021, Salı 18:30 Son Güncelleme:
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Hamza Hamzaoğlu: Oyunda ısrar edeceğiz

Hamza Hamzaoğlu'nun maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Geçen hafta ile aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Rakibimiz çok güçlü tabii ki. Belki oyunu oturtmakta zorlanabiliriz ama ısrar edeceğiz. Umarım iyi bir maç çıkarırız. 

Rakibi ikinci bölgede tutmaya çalışacağız. Oradan yapacağımız hızlı hücumlarla gol arayıp, topu kalemizden uzak tutmaya çalışacağız. 

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor:

Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak

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