Hamza Hamzaoğlu: Oyunda ısrar edeceğiz

Hamza Hamzaoğlu'nun maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Geçen hafta ile aynı oyunu oynamaya çalışacağız. Rakibimiz çok güçlü tabii ki. Belki oyunu oturtmakta zorlanabiliriz ama ısrar edeceğiz. Umarım iyi bir maç çıkarırız.

Rakibi ikinci bölgede tutmaya çalışacağız. Oradan yapacağımız hızlı hücumlarla gol arayıp, topu kalemizden uzak tutmaya çalışacağız.

İki takımın ilk 11'leri:

Trabzonspor:

Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Vitor Hugo, Marlon, Flavio, Baker, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Kayserispor:

Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Uğur, Kvrzic, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Muğdat, İlhan Parlak