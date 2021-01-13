Hamza Hamzaoğlu: Küçük bir konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, "Çok disiplinli ve nasıl oynamamız gerekiyorsa öyle oynadık. Skoru da yakaladık ama futbol böyle. Küçük bir konsantrasyon eksikliğiyle gol yedik. Güzel bir maç oldu. İzleyenlere güzel maç izlettirdik. Kısmet demekten başka bir şey demek gelmiyor içimden" ifadelerini kullandı

Hamzaoğlu son olarak "Uzatmanın son dakikasında yediğimiz golün üzüntüsü vardı. 120 dakika oldukça yoğun bir tempolu maç oldu. En iyi şekilde dinlenip hafta sonu oynayacağımız lig maçına bakmamız gerekiyor. Sonuna kadar gitmek istedik, ancak buraya kadar nasip oldu." şeklinde konuştu