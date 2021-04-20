Süper Lig'in 36. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Hes Kablo Kayserispor, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Haftalardır hep mücadele ediyoruz ama bugüne kadar kazanacak sonucu alamadık. Bunun için üzgünüz. Öne geçtiğimiz maçta 1-0'lık sonucu koruyamadık. İkinci yarının başında goller yedik. Sonrasında oyuncularımız pes etmediler ve 2-2 beraberliği yakaladık. Pozisyonlarımız vardı. Maalesef golü bulamadık. Devam edeceğiz. Eksiklerimizi düzeltmeye çalışacağız. Ligin sonuna kadar bu mücadele böyle sürecek" ifadelerini kullandı.

Hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçına da değinen Hamzaoğlu, "Beşiktaş maçı bizim için dikkatli olmamız ve çok kontrollü oynamamız gereken bir maç. Beşiktaş'ın da analizini yapıp hangi oyuncularla oynamamız gerekiyorsa onun mücadelesini yapacağız" dedi.



