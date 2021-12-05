Hamza Hamzaoğlu: İyi bir oyun oynamadık, risk aldık

Fenerbahçe , Süper Lig 'in 15. haftasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyeti ile sona eren maçın ardından Çaykur Rizespor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu değerlendirmelerde bulundu.

İyi bir oyun oynamadıklarını dile getiren Hamza Hamzaoğlu, maçta risk aldıklarını belirtti.

Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İyi bir oyun oynamadık. Risk aldık, bizim için 1-0 ya da 2-0 fark etmiyor. 4-0 biraz fazla oldu ama. Erken risk aldık. Fenerbahçe golleri bulduktan sonra maçı çeviremezdik. Sonuçta Fenerbahçe bizim rakibimiz değil, puan ve puanlar alsaydık ekstra olacaktı."

"İç sahadaki maçlarımızı kazansak biz yine hedefimize ulaşırız. 4-0 olunca farklı bir üzüntü yaşıyoruz ama kendi rakiplerimize karşı üstünlük sağlayabilecek gücümüz var."



