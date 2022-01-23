Hamza Hamzaoğlu: İstediğimiz şeyleri çok fazla yapamadık

Spor Toto Süper Lig 'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı A.Hatayspor ile golsüz berabere kalan Çaykur Rizespor 'da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, mücadele sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Deneyimli çalıştırıcı, Hatayspor’un tempolu ve baskılı oynayacağını bildiklerini belirterek, “Bugün yaralı bir Hatayspor’a karşı çıktık. Onlar da geçen maçı unutturmak için oldukça istekli ve arzulu oynadılar. Biz oyunun temposunu bekliyorduk zaten, baskılı oynayacaklarını biliyorduk. İlk yarıda oyun olarak başa baş geçti gibi fakat biz istediğimiz şeyleri çok fazla yapamadık. Üç gün önce bir maç daha oynadık, seyahat, onun yorgunluğu biraz gözlemlendi, aynı takımla çıktığımız için. İkinci yarıya çıkarken değişiklikleri yaptık, biraz daha bir 10 dakika iyi görüntü sergiledik. Sonra yine rakibe verdik oyunu. Daha sonra tekrar ele aldık ve maç sonuna kadar sürdürdük. Oyun ve mücadele olarak takımından memnunum ama gol üretme konusunda sıkıntılıydık. Biraz daha pozisyon üretebilmeliydik, daha net pozisyonlar yakalayabilmeliydik. Bu konuda eksikler vardı ama sonuçta deplasmandan 1 puanla dönüyoruz. Milli takım arasında evimizde oynayacağımız Adana Demirspor maçına hazırlanacağız” dedi.