Hamza Hamzaoğlu: İnşallah güzel günlerin başlangıcı olsun

Spor Toto Süper Lig’in 28’nci haftasının son maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor evinde Akhisarspor’u ağırladı. Ligin son sıralarında yer alan iki takımın karşılaştığı maçı ev sahibi takım 2-1 kazandı. 22’nci haftada evinde Demir Grup Sivasspor’u 4-2 mağlup eden mavi beyazlılar, 6 hafta sonra 3 puana 'merhaba' dedi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da mavi beyazlılarla ilk galibiyetini aldı.

Zor bir maçı kazandıkları için oyuncularını kutlayan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise Akhisarspor’un kapanarak kontra ataklarla gol arayacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Sabırlı bir şekilde rakibi ikinci bölgede karşılamak istediklerini belirten Hamzaoğlu, “Zaman zaman pozisyon ürettik ama golü bulamadık. Geri düşmemize rağmen geri dönmek, tekrar maça asılmak ve kazanmak bizim için önemliydi. Özellikle kazanamayan bir takım için kazanmak, bu duyguyu yaşamak kendi taraftarımız önünde önemliydi. Önümüzde Göztepe maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanıp en iyi şekilde ayrılırsak tablo çok farklı karşımıza çıkacak. Sonra devamını getiririz diye düşünüyorum. İnşallah güzel günlerin başlangıcı olsun. Hepimizin özlediği bir maç ve galibiyet oldu” diye konuştu.

EGEMEN SEZONU KAPATTI

Kaptan Egemen’in sezonu kapattığını, Lokman’ın da arka adalesinde sorun olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, hafta içi sakatlıkları süren İbrahim ve Emrah’ın oyuna girdikten sonra görevlerini yerine getirdiklerini kaydetti. Hamzaoğlu, “Zor bir mücadele olacağı için İbrahim ve Emrah’ı ikinci plana koyduk. Bu maçlar 11 kişi ile kazanılmaz. 90 dakika diri kalmak ve özellikle sonradan oyuna girenlerin katkısı bu maçlar için önemli. Biz de bazı oyuncularımızı sonraya sakladık. Oyuna sonradan giren oyuncuların katkı sağladığı bir maç oldu. Emrah’ı da, İbrahim’i de, Scuk’u da görev bilincinden dolayı tebrik ediyorum” dedi.

"KIVILCIMI YAKTIK"

Maç içerisinde gol öncesi hata yapan Kone’nin taraftar tarafından ıslıklanmasına tepki gösteren Hamzaoğlu şunları söyledi: “Kalan maçlar bizim açımızdan baktığımızda kolay olmayacak. Herkesin bilmesi lazım. Maçın 60’ıncı dakikalarında oyuncu hata yapabilir. Musa hata yapabilir, ıslıklamak yerine desteklemek gerekir. Biz böyle oyuncu kaybedersek kiminle maça çıkacağız? 6 haftayı bu oyuncularla bitireceğiz. Taraftarlardan ricam son ana kadar oyuncularımıza destek olsun, takıma destek olsunlar. Erken havlu atmak olmaz. Hemen eleştiriye kalkarsak bu işi yürütemeyiz. Daha çok birlikte olmalı, sahip çıkmalı, destek çıkmalıyız. İşimiz kolay değil. 6 tane bunun gibi zor maçımız var. Bu galibiyetle umudumuzu yeşerttik. Bir kıvılcım yaktık, bunu inşallah ateşe döndürür alevlendiririz. Sonuna kadar bu ateşi yakarız. Biz üzerimize düşeni yapalım sonra takdir Allah’ın.”