Hamza Hamzaoğlu ile Gençlerbirliği 12 puan topladı

Süper Lig'in 10.hafta maçı öncesi Gençlerbirliği göreve Hamza Hamzaoğlu'nu getirdi. İlk 9 haftada Mustafa Kaplan ile sadece 6 puan alabilen Ankara ekibi, son 7 haftada ise en başarılı 6. takım oldu.

Son 7 haftada en golcü ikinci takım Gençlerbirliği

Süper Lig'in son 7 haftasında Gençlerbirliği 3 galibiyet 3 beraberlik 1 yenilgi alıp 12 puan toplarken rakiplerine de 15 gol atmayı başardı. Bu zaman aralığında sadece Sivasspor (18) Gençlerbirliği'nden fazla gol attı. Gençlerbirliği toğpladığı 12 puan ile hem Fenerbahçe (11 puan) hemde Galatasaray'ı (11 puan) geride bıraktı.





Lider Sivasspor'u zor durumda bıraktı

Son olarak lider Demir Grup Sivasspor ile sahasında karşılaşan Gençlerbirliği, 1-0 geriye düştüğü maçta skoru 2-1'e getirmesine rağmen son anlarda yediği golle galibiyeti kaçırdı. Hamza Hamzaoğlu'nun ekibi Sivasspor'un 7 maçlık galibiyet serisine son veren takım da oldu.

Stancu çoştu

Hamza Hamzaoğlu döneminde Gençlerbirliği takımının golcü oyuncusu Bogdan Stancu coştu. Rumen oyuncu son 6 haftada aralıksız gol bulurken toplamda da 11 gol tıp ligin en golcü oyuncuları arasına girdi.

İlhan Palut ile Göztepe de yükselişte

Göztepe ise bir maçı Suat Arıcan kalan maçları İlhan Palut ile çıktığı son 7 haftada 14 puan topladı. Son olarak Galatasaray'ı yenen Göztepe böylece 23 puana ulaştı ve 9.sıraya kadar yükseldi. İzmir ekibi 9.hafta sonunda 15.sırada yer alıyordu.





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