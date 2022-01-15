Hamza Hamzaoğlu: Haklı bir mağlubiyet aldık

Süper Lig 'in 21'nci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Çaykur Rizespor 'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, açıklamalarda bulundu.

Karagümrük'ü tebrik ederek sözlerine başlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Üstün bir oyun oynadılar ve maçı kazandılar. Biz maçın başında zaman zaman iyi şeyler yaptık golden sonra biraz daha baskın göründük rakip sahada ama çok etkili olduğumuzu söyleyemem. İkinci yarıda da gol ararken gol yedik 2-0'dan sonra oyun Karagümrük'ün kontrolüne geçti, hak edecek oyunu oynayamadık. Haklı bir mağlubiyet aldık. 3 gün sonra oynayacağımız Antalyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmamız lazım. Transferde de elimizi çabuk tutmamız gerekecek, aynı oyuncular üzerine yük bindi biraz daha takviyeye ihtiyacımız var gibi görünüyor" dedi.

DHA

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