Süper Lig’in 29’uncu haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’ya 2-0 yenilen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık." dedi. Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gençlerbirliği’ne yakışmayan bir oyun sergilediklerini dile getirdi.

"Haddinden fazla kötü bir maç oynadık." diyen Hamza Hamzaoğlu, Kasımpaşa’yı tebrik ederek, "Çok iyi bir takım, taktik anlayışları da oldukça iyi. Oyuna kötü başladık. Çok fazla pozisyon bulamadık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık. Bir an önce bunların nedenlerini araştırıp kendi içimizde çözmeliyiz. Bu durumun sorumlusu da biziz. Bunu ilk önce çözmesi gereken kişiler de yine ekip olarak bizleriz." ifadesini kullandı.

Hamzaoğlu, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına kadar doğru analizleri yapmaları gerektiğini belirterek, "Herkes biraz düşünüp, doğru davranışları göstermek zorunda. Bugünkü maç bizim takımımıza yakışmadı. Böyle bir oyunu kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde kalmaları için 2 galibiyetin kendilerine yeteceğini düşündüklerini aktaran Hamza Hamzaoğlu, "Bunu alacak gücümüz de var. Her şeyden önce önümüzdeki Malatyaspor maçına odaklanıp, oradan istediğimiz şekilde dönmeliyiz." diye konuştu.