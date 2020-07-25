Hamza Hamzaoğlu, genç futbolculara şans verdi

Kırmızı-siyahlı ekipte altyapıdan ilk 11’de 6, 20 kişilik kadroda ise 11 oyuncu yer aldı. Ligde kalmayı garantileyen Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, 19 yaşındaki Sami Gökhan Altıparmak ile 21 yaşındaki İlker Karakaş ve Arda Kızıldağ’a Beşiktaş maçında ilk 11’de şans verdi. Genç futbolcular Sami Gökhan ve İlker, Süper Lig’de ilk kez 11’de maça başladı.

Hamzaoğlu, ilk 11’de Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Arda Kızıldağ, Flavio Ramos, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Giovanni Sio, Sami Gökhan Altıparmak, Daniel Candeias ve İlker Karakaş’ı tercih etti.