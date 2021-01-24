Süper Lig'in 21. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde ev sahibi ekibin teknik patronu Hamza Hamzaoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlk devreyi Galatasaray maçından iyi sonuç alarak kapatmak istediklerini belirten Hamzaoğlu, zorlu bir maç oynayacaklarını belirtti.

İşte Hamza Hamzaoğlu'nun açıklamaları:

Ertaç'ın omuzunda hafif bir kırık oluştu geçen hafta. Samet aldı formayı. Samet de var Eray da var, Murat da var genç kalecimiz.

Önceki haftalara gelirsek 2 hafta iyi galibiyet aldık ama Galatasaray'la oynuyoruz. İlk yarının son maçı. Biz elimizden geleni yapacağız ve iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız. Galatasaray'da Muslera da döndü.

Tamamen maça odaklandık. Maaşlarla ilgili sorunlar yaşanan şeyler, bundan sonra da yaşanabilir. Oyuncularım çıkıp sahaya bizi ve Malatyaspor'u en iyi şekilde temsil edeceklerdir.