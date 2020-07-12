Hamza Hamzaoğlu: Bugün önemli olan 3 puanı almaktı

Süper Lig'de 32. haftanın perdesi İzmir'de açıldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği, deplasmanda Göztepe'yi 3-1 mağlup etti ve altın değerindeki 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, müsabakaya istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

İlk golde şanslı olduklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Göktuğ’un topu elinden kaçırması bizim adımıza şanstı. Bu golden sonra oyunu daha kontrollü olarak sürdürmemizi sağladı. İyi oyundan ziyade stratejik hamleler yapmak ve oyunlar oynamak gerekiyor. Bugün önemli olan 3 puanı almaktı. Bunda da başarılı olduk. Oyuncularımı kutluyorum. Sıcak hava ve neme rağmen kararlılıkla ve fedakarlıkla maçın sonuna kadar o mücadeleyi gösterdiler."

Hamzaoğlu, yeni sezonun 11 Eylül’de başlamasının normal ve doğru olduğunu söyledi.

Yabancı kuralının "çocuk oyuncağına dönüştüğünü" ifade eden Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Her sene bir şeyler yapıyoruz.Önce düşünüp sonra hareket etmeyi sevmiyoruz. 2-3 gün üzerinde dursak daha sağlıklı şeyler çıkabilir. Hep bir şeyleri değiştiriyoruz. Sınırlamalara karşıyım. Eliniz rahat olmalı, iyi oyuncu varsa almalısınız. Önemli olan yabancının sayısı, sınırlaması değil, bunu çözemiyoruz. Burada sorun kulüplerin imkanlarını maalesef çok kötü şekilde kullanan hem yönetimler hem teknik heyetler, yabancı sınırlaması filan değil. 10 lira kazanırken, 100 lira harcamak mantık dışı."

Hamzaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüplere ekstra destek vermemesi gerektiğini belirterek, "Batan batsın, doğru işler yapanlar kalsın." ifadesini kullandı.