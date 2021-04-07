Hamza Hamzaoğlu: 'Bu sonuç olumlu'

Erken öne geçtiklerini belirten tecrübeli hoca, "Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1’den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı" dedi.

'Doğan'ın formu yukarı gidiyor'

Maçın yıldızı genç kaleci Doğan'a da ayrı parantez açan Hamzaoğlu, "Doğan'ın form grafiği yukarı doğru gidiyor. Önceliği ona verdik. İnşallah her gün daha da iyiye gider. Bugün (dün) de çok kurtarış yaptı. Her şeye rağmen 1-1’lik sonuç olumlu. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye hayırlı olsun" diye konuştu.