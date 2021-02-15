Hamza Hamzaoğlu: Bir puan kötü değildir diye düşünüyorum

Süper Lig’de 25. haftanın kapanış Antalyaspor'a konuk olan Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, 90 dakikayı değerlendirdi.

Hamzaoğlu, Antalya deplasmanına üç puan hedefiyle geldiklerini belirtti. Bunun için çalıştıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Çok da pozisyon üretemediğimiz için bir puan kötü değildir diye düşünüyorum. Yenilmeden, kazabildiğimiz kadar maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Hamzaoğlu, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.