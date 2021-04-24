Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, en kötü ihtimalle 1 puan almaya geldiklerini belirterek, "1 ya da 3 puan alabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ancak maalesef Beşiktaş'ın gücüne, temposuna karşılık veremedik. Mağlubiyetle ayrılıyoruz. Bizim için makas iyice daralıyor. Daha önce birçok maçta iyi oynamamıza rağmen kazanamadık. Oralarda kazansak kredimiz olabilirdi. Bütün kredilerimizi harcadık. Hafta ortasında Denizlispor maçımız var. Artık ne yapıp edip onu kazanmak istiyoruz. Son 5 final maçımız var. En az 2,3 galibiyet almak zorundayız. Öncelikle o maça odaklanıp, iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

44 puanın kendilerini ligde tutup tutmayacağı sorulan Hamzaoğlu, "Tutar diye düşünüyorum, yeterli olabilir" dedi. Tecrübeli teknik adam hafta ortasında kadro dışı bırakılan Sapunaru'nun ise kendilerini olumsuz etkilemediğini söyledi.

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)