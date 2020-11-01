Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu. Hamzaoğlu, Süper Lig'de her hafta daha iyiye gittiklerini söyledi. Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam bu maçta başarılı olmak istediklerini belirtti.

Hamza Hamzaoğlu sözlerine İzmir'de yaşanan depremle ilgili konuşarak başladı:

İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. Deprem ülkesiyiz. Önlemlerimizi ciddi bir şekilde almalıyız. Hala yıkılan evler varsa, bazı şeyleri yapamamışız demektir.

Beşiktaş ile oynuyoruz. Ne olursa olsun güçlü bir rakip. Biz de onların karşısında 2. bölgede doğru savunma yapıp, galibiyeti arayacağız. İnşallah başarılı oluruz. Saha da çok güzel. İnşallah iki takım da güzel bir futbol ortaya koyarlar.

Çok gol yedik. 6 tane attık 9 yedik ama ilk üç maçta takımı tam toparlayamamıştık. Eksiklerimiz vardı. Takımın kurgusunu oturttuktan sonra fazla gol yemedik. 3 haftadır da yenilmedik. Her hafta daha iyiye gidiyoruz.