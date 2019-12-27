Devrenin son haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Gençlerbirliği’nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, İlhan Cavcav Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geçen hafta 2-2 biten Demir Grup Sivasspor maçını değerlendiren Hamza Hamzaoğlu, “Geçtiğimiz hafta lidere karşı iyi bir oyun oynadık. Taktiksel anlamda baktığımızda düşündüğümüz her şeyi sahaya yansıtabildik. Sonucu da almak üzereydik ama son anda gelen gole mani olamadık. Sorun değil, sonuca giden yolda yaptıklarımız bizim için önemliydi. Oldukça iyi şeyler yaptığımızı gördük. Daha da iyi olacağımızı görüyoruz. Onun da sinyallerini alıyoruz” diye konuştu.

‘Baskılı bir ortam’

Hamza Hamzaoğlu, deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Beşiktaş maçı bizim için çok daha önemli. Beşiktaş için de önemli. Geçtiğimiz haftayı kayıpla geçtiler ve ligin ilk yarısının son maçında sahasında kazanmak isteyeceklerdir. Dolayısıyla çok daha baskılı bir ortamda bu maçı oynamak zorundayız. Bunlara hazırlıklı bir şekilde gideceğiz. Orada da elimizden geleni en iyi şekilde yapıp, iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Kazanmaya gidiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Her oyuncu önemli’

Takımdaki eksiklerle ilgili de konuşan Hamzaoğlu, “Bizim için her oyuncu önemli. Ama bugüne kadar ekip olarak ’Eyvah şu oyuncumuz yok’ demedik. Çünkü 28 kişilik bir kadromuz var. Her oyuncumuz bizim için kıymetli. Olmayan arkadaşlarımızın yerine diğer oyuncularımızı oynatıyoruz. Onlar da karışlığını veriyor. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor” şeklinde konuştu.