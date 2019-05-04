Hamza Hamzaoğlu: Aynı ciddiyetle devam edeceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında kümede kalma yarışını yakından ilgilendiren maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Bursaspor'u ağırladı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, ligde kalma adına çok kritik bir 3 puan aldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, Antalya kampının takıma çok şey kazandırdığını belirterek, "Bugün rakibimize karşı önemli bir maç oynadık ve kazandık, bunun için mutluyuz. Geldiğimizden bu yana aslında ilk üç haftada belki kazanamadık ama o üç hafta bize çok şey kazandırdı. Takımı tanıdık, oyuncuların neler yapabileceğine karar verdik. Nasıl bir oyun oynamamız gerektiğine karar verdik. Bu süreçte bir şeyler kaybederken kazanmayı hedefledik. Antalya kampı bizim için önemliydi. Yapmamız gerekenleri çalışma fırsatı bulduk. Eksikleri tamamlama oyun planını aktarma fırsatı bulduk. Akabinde Kasımpaşa maçıyla istediğimizi alamadık ama sonrasında Akhisar maçıyla başlayan çıkışımız pekişerek devam ediyor. Ben burada oyuncularımızı tebrik ediyorum özverililer. Bizi dinliyorlar. Hatalar mutlaka olacaktır. Futbolculara söylüyoruz, hata yapabilirsiniz ama denemekten vazgeçmeyin diye. Onlar da bizi dinliyorlar. Beraber oynamaktan keyif almaya başladılar, geldiğimizde kazanamayan, mutsuz bir takım vardı. Şimdi kazanmanın mutluluğunu yaşayan takım var. Ama bu günkü maçla her şey bitmedi, aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu.

Ligin son maçının son anına kadar aynı ciddiyetle devam edeceklerini ifade eden Hamzaoğlu, "Yolumuza devam etmek zorundayız. Bunu bugün ve yarın kutlayalım, şehir olarak buna ihtiyacımız vardı. Ama salı gününden itibaren Evkur Yeni Malatyaspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta istediğimiz sonuçla döner ve yolumuza devam ederiz. Son maçın son anına kadar ciddiyetimizi sürdüreceğiz" dedi.