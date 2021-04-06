Hamza Hamzaoğlu: Aldığımız 1 puan bizim için çok kıymetli

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hamza Hamzaoğlu, "Golü bulunca koruma içgüdüsü devreye giriyor. Trabzonspor, gücüyle yine bizi geriye yaslayacaktı. Golü erken bulmamız kötü olmadı, biraz daha kontrollü oyuna döndük. Skoru korumak için iyi mücadele ettik. Şanslıydık"

"Lung, ciddi bir sakatlık dönemi geçirdi. Biz geldiğimizden beri ciddi çalışmaya başladı ama Doğan'ın form grafiği yukarı doğru gidiyor. Önceliği ona verdik. İnşallah her gün daha da iyiye gider. Lung da zaten her an hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu basın toplantısında ise, alınan puanın kıymetli olduğunu belirterek, “Her şeyden önce bugün Trabzon’da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1’den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1’lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda, şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı