Hamza Hamzaoğlu: Acquah bir daha zor kaptan olur

Yeni Malatyaspor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. Oyundan memnun olmadığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı ön alanda top tutamadıklarını ifade etti.

Hamzaoğlu geçen hafta da sıkıntı yaşadıkları Acquah hakkında sert ifadeler kullandı. Hamzaoğlu, "Acquah'ın geçen hafta da tepkisi oldu ve kaptanlık bandını attı, yere düştü. Bir daha bilmiyorum bu fırsatı olur mu" ifadelerini kullandı.

'Beşiktaş bizi geriye itti'

Hamza Hamzaoğlu, "Bugün iyi futbol oynamadık. Oynayacak ortamı da bulamadık. Maç öncesi Beşiktaş'ı ikinci bölgede karşılayıp hızlı hücumlarla gol bulacaktık. Ondan sonra farklı bir oyuna dönebilirdik. Beşiktaş bizi biraz daha geriye itti. Önde top tutamadık, çıkamadık."

"Oyuncularımız yine de takım halinde savunma yapıp birlikte mücadele ettiler. Bunun için tebrik ederim ama olmadı sonuçta" ifadelerini kullandı

'Hiçbir oyuncunun 90 dakika sahada kalacak diye bir kontratı yok'

"Oyuncularım sahada kalmak ve kazanmak istiyorlar. Acquah'ın geçen hafta da tepkisi oldu ve kaptanlık bandını attı, yere düştü. Bir daha bilmiyorum bu fırsatı olur mu. Hiçbir oyuncunun 90 dakika sahada kalacak diye bir kontratı yok"

"Bu tür davranışlar hem bize hem oyuna giren arkadaşlarına saygısızlık. Dile getirmekte sakınca görmüyorum, bu gizli bir şey değil. Bunu kendilerine de ilettik, ilerleyen haftalarda dikkat edeceklerini söylediler, göreceğiz"