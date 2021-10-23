Tarihi statta açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu statta dostluk ve güzellik içerisinde ancak İzmirli takımların kazandığı maçlar oynanması. Stadımız İzmir'e ve ülkemize hayırlı olsun. Açıkçası inşallah Altay bu statta şampiyonluk yaşar temennisinde bulunuyorum" vurgusu yaptı.

Gürsel Aksel Stadı'nın ardından Alsancak Stadı inşaatının da tamamlandığına dikket çeken Dağ, "Alsancak Stadı İzmir'e çok önemli katkılar sağlayacaktır. Şu anda Süper Lig 'de iki takımımız var. Altay ve Göztepe 'nin yeni statlarda çok başarılı sonuçlar alacağına inanıyorum" dedi.



