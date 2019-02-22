Hamza Alaca’nın hedefi, olimpiyat şampiyonluğu

Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanan 17 yaşındaki milli güreşçi Hamza Alaca’nın en büyük hedefi, olimpiyat şampiyonu olmak.

Güreşe küçük yaşlarda babası ve kendisinden iki yaş büyük ağabeyiyle antrenmanlara giderek başlayan Hamza Alaca, okul saatleri antrenmanla uyuşmayınca bir süre spordan uzak kaldı.

Ağabeyiyle arada güreş müsabakaları yapan ancak yenilen Hamza Alaca, hırs yaparak tekrar antrenmanlara başladı.

Kendini kısa sürede geliştiren ve ağabeyiyle yaptığı müsabakaları kazanmaya başlayan Hamza, bu arada katıldığı şampiyonalarda da dereceler elde etti.

Düzenli çalışmalarının karşılığını girdiği şampiyonalarda alan Alaca, 4 kez yıldızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne (THOM) 2016’da seçilen milli sporcu Alaca, son olarak Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de düzenlenen Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Alaca, antrenmanların haricinde, THOM tesislerinde satranç ve bilardo oynayarak arkadaşlarıyla zaman geçiriyor.

Hamza Alaca: "Ağabeyimle rekabete katılırken buralara kadar geldik"

Alaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşçi olan babası Hamza Alaca sayesinde spora başladığı söyledi.

Güreş sporunu çok sevdiğini dile getiren Alaca, ağabeyinin destekleriyle bugünlere geldiğini ifade etti.

Azim dolu başarı serüvenini anlatan Alaca, şöyle devam etti:

"Küçükken babamla ve ağabeyimle antrenmanlara giderdim. Antrenmanlarda ağabeyimi yenerdim. Daha sonra ilkokula başlamamdan dolayı antrenmanlara ara verdi. Bu dönem ağabeyim yaptığımız müsabakalarda beni yenmeye başladı. Bu nedenle hep ağlıyordum. Kendi kendime ’ağabeyimi yeneceğimi’ söyledim. Ağabeyimle rekabete katılırken buralara kadar geldik. Güreşe başlamamda ağabeyim önemli bir faktördür. Minikler ve yıldızlarda birçok Türkiye şampiyonluğu elde ettim."

Milli sporcu Alaca, başarılı olmak için çok çalıştığını belirterek, Dünya Yıldızlar Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazandığı için mutlu ve gururlu olduğunu kaydetti.

THOM’a 2016’da katıldığını dile getiren Alaca, "İlk geldiğim zamanlar şampiyonalarda üçüncü oluyordum. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi’nde belirli bir program içerisinde antrenörlerimiz, yöneticilerimiz ve güreşçi arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışarak, dünya şampiyonasında altın madalyayı kazandım. Şu anda en büyük hedefim olimpiyat madalyasını kazanmak." diye konuştu.

Gemci: "Hedefimiz olimpiyatlarda madalya kazandırmak"

THOM Kahramanmaraş Koordinatörü Kadir Gemci ise Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli projelerinden birisi olan THOM ile sporcuların dünyada önemli başarılara imza attığını söyledi.

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 sporcu ile 5 antrenör ve destek elemanlarla çalışmaları sürdürdüklerini anlatan Gemci, şunları kaydetti:

"Türkiye’de belli bir derece elde sporcularımızı, Türkiye Güreş Federasyonu ve bakanlığın koordinesinde THOM’a alıyoruz. Buradaki tüm sporcularımızın sağlık, yeme, içme, barınma ve eğitim gibi tüm ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda ülkemize madalya kazandırmak. Hamza Alaca, 8 yıl aradan sonra Dünya Güreş Şampiyonası’nda ülkemize altın madalya kazandırdı."



