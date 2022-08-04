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Hamza Akman'a sürpriz talip!

Galatasaray'ın genç yıldız adayı Hamza Akman'a Avusturya'nın SV Ried takımı talip oldu. Kiralık - oynama garantili teklif yapıldı. Son kararı Okan Buruk verecek.

04 Ağustos 2022, Perşembe 11:59 Son Güncelleme:
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Hamza Akman'a sürpriz talip!

Galatasaray 'ın genç yıldız adayı Hamza Akman'a Avusturya'nın SV Ried takımı talip oldu. Kiralık - oynama garantili teklif yapıldı.

Geçen sezondan itibaren Galatasaray A Takımı'nda şans bulmaya başlayan 17 yaşındaki oyuncu bu sezon kamp performansıyla dikkat çekmişti.

Hamza Akman'ın durumuyla ilgili son kararı Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk verecek.

Galatasaray'la 2024 yılına kadar profesyonel sözleşmesi bulunan genç orta saha 7 hazırlık maçının tamamında süre almıştı.

Yakup Çınar - Fanatik Özel

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