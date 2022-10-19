Hamza Akman: Bugünlerin hayalini kuruyordum

Galatasaray , Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında sahasında ağırladığı Kastamonuspor'u 7-0 mağlup etti. Galatasaray'da son golü atan isim Ayhan Akman'ın oğlu Hamza Akman'dı. A takım formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü atan Hamza Akman, büyük bir sevçn yaşarken maç sonunda da hayallerini gerçekleştirdiğini dile getirdi.





Ayhan Akman'ın duygusal anları

Hamza Yiğit Akman, karşılaşmanın 63. dakikasında Sergio Oliveira'nın yerine oyuna dahil olmuştu. Genç oyuncu, Kastamonuspor karşısında skoru belirleyen golü attı. 74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hamza Akman, yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi.

Hamza'nın golü sonrası babası Ayhan Akman da tribünde büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'ın eski oyuncularından Ayhan Akman, oğlunun attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı.

Formasını aldı

Ayhan Akman, maç sonunda saha kenarında oğlu Hamza Akman'ı beklemişti. Karşılaşmanın ardından ise Hamza Akman, formasını babasına hediye etti.

'Hep bugünlerin hayalini kuruyordum'

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Hamza Akman'ın mutluluğu dikkat çekiyordu. Yaptığı açıklamada genç oyuncu, "8 yaşından beri Galatasaray'dayım. Hep bugünlerin hayalini kuruyordum. Bugün de gerçekleştirdim. Allah'a şükürler olsun. Gerçekten söyleyecek bir şeyim yok. Çok mutluyum. Galibiyet de aldık. İnşallah bir sonraki maçta da iyi bir oyunla iyi sonuç alacağız" ifadelerini kullandı.