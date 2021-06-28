‘Hamsik lider olacak’

Trabzonspor yazdöneminde4yabancı ismi renklerine bağlarken, en flaş hamle tartışmasız ki Marek Hamsik’le geldi... Slovak yıldıza EURO 2020 öncesi 2yıllık imza attıran Bordo Mavililer, orta alanına büyük güç kattı. Slovakya basınına konuşan Marek Hamsik’in babası, transfer sürecini anlattı. Richard Hamsik, “Schalke 04 ve Katar kulüpleri başta olmak üzere oğluma çok teklif vardı. Ancak genel olarak Avrupa Şampiyonası’nı beklemek istediler. Trabzonspor ise turnuva öncesi bu işi bitirmeyi hedefledi. Kulübün başkanı ve hocası birçok kez arayarak, ne kadar istekli olduklarını gösterdiler. Marek de bu durumdan çok memnun kaldı” dedi.

‘Güzel teklif sundular’

33yaşındaki yıldızın babası şöyle devam etti: “Takımı Marek’in etrafında inşa edip, şampiyonluk için savaşmak istiyorlardı. Öncesinde zaten güzel bir teklif sundular. Ve süreç hızlı şekilde ilerledi. Önümüzdeki sezon Marek liderlik görevini üstlenecek”