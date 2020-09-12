Hamle oyuncusu Adem Ljajic

Kara Kartal’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. Yoğun tedavi sonrasında sağlığına kavuşan ve Sırbistan’la Milli maçlara çıkan tecrübeli futbolcu, Trabzonspor karşılaşması öncesinde yapılan antrenmanlarda yer aldı. Teknik ekibin, forvet arkasında Bernard Mensah’ı görevlendirmeyi planladığı, Adem Ljajic’i de hamle oyuncusu olarak düşündüğü belirtildi.