Hamit Altıntop’tan İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı’na destek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde yarın Fransa ile karşılaşacak İşitme Engelliler Milli Takımı ile bir araya geldi.

TFF tarafından Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen "Sessiz Çığlık ile Hamit Altıntop 24 Saat" etkinliğine, Hamit Altıntop’un yanı sıra TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir ile İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı teknik heyet ve oyuncuları katıldı.

Kahvaltıyla başlayan ve daha sonra antrenman sahasında devam eden etkinlikte, Hamit Altıntop, İsmail Erdem ve Ömer Gürsoy, milli oyuncularla yakından ilgilendi. Programda milli oyuncuların sorularını yanıtlayan ve onlarla tecrübelerini paylaşan Hamit Altıntop, sahadaki bölümde ise takımın pas çalışmasına katıldı ve ardından penaltı atışı yaptı.

Hamit Altıntop: "İyi günde de kötü günde de yanlarında olacağız"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, engelli futboluna verilen desteğin önemine değinerek, "Onlara umut olmak, cesaret vermek, hepimizin aynı olduğunu hissettirmek çok önemli. Zaten onlar da bu desteğin farkında. Güzel sonuçlarla karşılık veriyorlar. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonlukları var." dedi.

Engelli futbolcularla bir araya gelmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu aktaran Altıntop, şunları kaydetti:

"Onları burada gördüğümde kendimi de görüyorum. Çünkü bu yollardan biz de geçtik. Kamp, maç, bir ekip olma heyecanı. Onlarla sadece futbol değil, futbol sonrası yapılması gereken şeyleri de konuştuk. İyi bir sporcu olmak çok kıymetli ama iyi insan olmak ve hayata bilinçli bir şekilde adım atmak da çok önemli. Bunları paylaştık. Bu sadece spor değil, spordan fazlası. Benim için de güzel bir tecrübe. Kendimi iyi hissediyorum. Onlarla vakit geçirmekten dolayı mutluyum. Umarım yarın Fransa maçında alacakları güzel bir sonuçla yollarına devam ederler. Biz iyi günde de kötü günde de hep yanlarında olacağız. Maşallah çok güzel fikirlere ve düşüncelere sahipler. Bu da başarının tesadüf olmadığını gösteriyor."

TFF Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem de milli takımın yarın çok önemli bir maça çıkacağını vurgulayarak, "İlk maçımızı Çekya ile oynamıştık. Rakibimizi 6-0 ile geçmiştik. Fransa da Çekya’yı 5-0 yenmiş. Averaj olarak üstünüz, beraberlik de bize yeter ama inşallah milli takımımız yarın galibiyetle 2022 Yaz Olimpiyatları’na katılacak. Takımımız, Samsun’da yapılan olimpiyatlarda şampiyon olmuştu. Daha önce iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğumuz da var." ifadelerini kullandı.

Ömer Gürsoy: "Engelli futbolunda dünya markası olmamız tesadüfi değil"

TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy ise TFF’nin 2006 yılından beri engelli futbolunu desteklediğini belirterek, "Engelli futbol tarihinin dönüm noktasının da bu buluşma olduğunu düşünüyorum. Geçmişten bugüne kadar tüm TFF yönetimleri engelli futbolunun gelişimi konusunda bilgisini, stratejik yeteneklerini, finansal gücünü ve en önemlisi de sevgisini aktarmıştır. Bugün engelli futbolunda dünya markası olmamız tesadüfi değildir. İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı çok önemli bir noktada. Geçen hafta Ampute Milli Takımı’mız Avrupa şampiyonu oldu. İşitme Engelliler Milli Takımı’mız kamuoyunda çok bilinmese de sadece Türk futbol tarihinin değil, Türk spor tarihinin en başarılı takımıdır. Çünkü geçmişinde bir olimpiyat, iki dünya ve bir Avrupa şampiyonluğu vardır. Böyle unvanlara sahip olan başka bir branş yok." diye konuştu.

Milli takımın olimpiyat eleme maçlarına çok iyi hazırlandığını aktaran Gürsoy, "Çekya’yı deplasmanda 6-0 yendik. Yarın olimpiyat elemesinin en önemli maçını oynayacağız. Galibiyet ve beraberlik durumunda olimpiyatlara doğrudan katılma hakkı elde edeceğiz. Son olimpiyat şampiyonuyuz, favori ülkeyiz. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerimize, engelli futboluna verdiklerine destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Bugün de sevgili Hamit Altıntop ile böyle güzel bir etkinliği gerçekleştirdik. Bu etkinliği de Anadolu Ajansı ile yapmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir de desteklerinden dolayı TFF yönetimine teşekkür ederek, "Bugünkü etkinlikte yöneticilerimizle fikirlerimizi paylaştık. Çok mutlu olduk. Yarın Fransa ile çok önemli bir maçımız var. Kazanır ya da berabere kalırsak olimpiyatlara doğrudan katılacağız. TFF 2006 yılından beri desteklerini bizden esirgemedi ve dolayısıyla sürekli bir başarı geldi. Bütün yöneticilerimiz bizi çok destekliyor. Sporcuların o desteği hissetmesi bizi çok mutlu etti. Bunun için çok teşekkür ederiz." şeklinde görüş belirtti.

Ramazan Karacif: "Hedefimiz olimpiyatta da final oynamak"

İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Ramazan Karacif, TFF tarafından düzenlenen etkinlikte güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, "Yöneticilerimiz Hamit Altıntop, İsmail Erdem, Ömer Gürsoy ve Yakup Ümit Kihtir, bize çok güzel bir gün yaşattılar. Beraber kahvaltı yaptık, ardından antrenmana çıktık. Çocuklarımız yarınki maç öncesinde moral ve motivasyon açısından zirveye ulaştı. Olimpiyata katılma yolunda ilk maçımızı Çekya karşısında 6-0’lık net skorla kazanmıştık. Bütün temennimiz yarın da Fransa’yı geçerek, ülkemizi olimpiyatta temsil etmek. Türk adının olduğu her yere final yakışır. Hedefimiz olimpiyatta da final oynamak. İnşallah finali de kazanır, ülkemize bu mutluluğu yaşatırız." diye konuştu.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kamp yapmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu anlatan Karacif, "Riva tesislerinde moralimiz zirveye çıkıyor. Çünkü idol olarak gördüğümüz antrenör ve futbolcuların antrenman yaptığı tesislerde antrenman yapmak, konakladıkları odalarda kalmak, aynı restoranlarda yemek yemek moral ve motivasyon açısından sporcularımızı başka bir boyuta taşıyor. Bunun da maça yansıyacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ay-yıldızlı ekibin kaptanı Ersin Mert ise güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu sabah da Hamit Altıntop ve diğer yöneticilerimizle çok güzel bir kahvaltı yaptık. Çok mutlu olduk. Destekleri için TFF’ye çok teşekkür ederiz. Biz daha önce Çekya’yı 6-0 yendik. Fransa maçını da inşallah kazanıp, olimpiyatlara gitme hakkı elde edeceğiz. Olimpiyatta da başarılı olacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.