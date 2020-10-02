Hamit Altıntop ortaya çıktı!

Türk futbolunun yetiştirdiği en büyük yeteneklerden olan, Real Madrid ve Bayern Münih gibi devlerde forma giyen Hamit Altıntop'un TFF yönetimindeki konumu günden güne tartışılır hale geldi. Mevcut yönetimde, futbol dünyasının içinden gelmiş en önemli isim konumundaki Altıntop'un, özellikle son birkaç ay içerisinde yaşanan önemli gelişmelerde fikir beyan etmekten kaçınması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi.

Hami Altıntop'un özellikle Süper Lig'den düşme kararının kaldırılması, yabancı kuralının aynı şekilde devam etmesi yönündeki kararlar ile ilgili olarak fikrinin sorulmadığı, bu nedenle kırgınlık yaşadığı ifade edildi. UEFA organizasyonlarda kupa taşıyacak düzeyde bir marka olmasına rağmen Türk futbolu için alınan radikal kararlarda görüş belirtememesi nedeniyle Hamit Altıntop'un 'küskün üye' pozisyonuna geçtiği yorumları yapılıyor.

Türk futbolu için kritik bir dönemde söz sahibi olamayan Hamit'in geçtiğimiz günlerde bir golf turnuvasında boy göstermesi ve instagram'dan paylaşım yapması da manidar bulundu. Golf sporuna olan düşkünlüğü bilinen Hamit Altıntop'un, yeni dönemde Golf Federasyonu'nda görev alabileceği de ifade ediliyor. Yaklaşık 20 yıldır Golf Federasyonu Başkanı olan Ahmet Ağaoğlu'nun da Trabzonspor'a daha fazla mesai harcayabilmek için önümüzdeki seçimlerde federasyon başkanlığına aday olmayacağı konuşuluyor.