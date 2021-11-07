TFF Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ve A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF’nin Riva’daki merkezinde televizyon kanallarının spor müdürleri ve yorumcularıyla sohbet toplantısında buluştu.

Altıntop, Kardaş ve Kuntz, A Millî Takım’ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağı karşılaşmalar öncesinde, konukların kendilerine yönelttikleri soruları cevapladı.

Altıntop, Kardaş ve Kuntz, geçtiğimiz ay düzenlenmeye başlanan sohbet toplantılarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin bilgisini katılımcılarla paylaştı.