Hamit Altıntop: Futbolda Türk ekolü geliştirmeliyiz

Türk futbolu tarihin en sıkıntılı dönemlerinden birini yaşıyor. A Milli Takım , Dünya Kupası vizesi alamadı, kulüplerin başarısız sonuçlarının ardından Türkiye, UEFA ülkeler sıralamasında 20. basamağa geriledi. 2023-24 sezonundan sonra Avrupa’ya artık sadece 4 temsilcimiz gidebilecek. Bütün bunların yanı sıra önce TFF’de sonra MHK’deki istifalar... Önümüzdeki ay yapılacak genel kurulda da Türkiye Futbol Federasyonu yeni başkanını seçecek. Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunun yaşadığı sıkıntıları ve kurtuluş reçetesini verdiği özel röportajda anlattı.

İşte Hamilt Altıntop'un röportajı:

Futbolda yaşanan sıkıntılar ortada. Hem oyun olarak hem de ekonomik anlamda ülke futbolunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Gerek sosyal gerek ekonomik, kısaca her alanda tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi tabii ki futbolu da etkiledi. Ama bunu bahane edemeyiz. Türk futbolunda pandemi öncesinden başlayan ve pandemiyle daha da kötüye giden istikrar ve ekonomik sorunlar olduğu bir gerçek. Kısa, orta, uzun vadeli çözümler üretmeliyiz. Bütün paydaşlarıyla Türk futbolunun marka değerini yükseltmemiz lazım. Bunun için de daha net, istikrarlı, sürdürülebilir bir futbol anlayışı ve sportif başarıya ihtiyacımız var. Ligin kalitesinin yükselmesi ve istikrarlı başarı hem marka değerimizi yükseltecek hem de mili takımlarda sürdürülebilir başarı sağlayacak.









Şu an Süper Lig ’de futbol kalitesi teknik, taktik ve tempo olarak çok düşük seviyelerde maalesef. Planlı bir oyun anlayışı yok. Türk kültürüne ve değerlerine göre yeni futbol sistemi oluşturmalı, futbolda kendi formülümüzle Türk ekolü geliştirmeliyiz. Uluslararası, esnek, çözüm üreten ve dünya futbolunu dillendiren bir ekol olmalıyız. Böylece dünyada izlenen bir lig olup marka değerimizi artırabiliriz. O yetenek, azim ve tutkumuz var. Ligimizde genç bir jenerasyon ve genç hocalarımız var. Özellikle genç hocalarımız vizyonlarıyla, kendilerini geliştirmeleriyle fark yaratıyorlar. Ben Türk futbolunun yarınları için umutluyum, inançlıyım.

Size olan güven çok fazla. Özellikle Almanya’da futbol eğitimi almanız, önemli kulüplerde forma giymeniz ve ilişkileriniz çok fazla. Bunları nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz?

Evet Almanya’da futbol eğitimi aldım ve oynadım ama ben iyi ve başarılı futbolun metotlarını öğrenmek ve kendimi geliştirmek için sürekli çalışıyorum. Bana farklı bakış açıları kazandıracak dünya çapındaki birçok yeniliği takip etmeye çalışıyorum. Ben iyi iletişim ve samimiyete çok inanırım. Sporculuk hayatımdan da gelen arkadaşlıklarla dünyanın her yerinden gerek FIFA gerek UEFA’da iyi bir futbol çevresine sahip olduğumu düşünüyorum. Bütün bu sahip olduğum bilgi birikim, deneyim ve çevremi de Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için kullanmak istiyorum.

Yeni nesil teknik adamlar hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Türk hocalar konusunda bir değişim yaşanıyor. Özellikle genç hocalar vizyonlarıyla, kendilerini geliştirmeleriyle fark yaratıyor. Bu da beni çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Teknik direktör olarak oyuncu jenerasyonuna her açıdan yakın olmak daha iyi bir iletişim sağlıyor. Türk hocalara camialarda da medyada da daha çok destek olunmalı. Kulüplerimiz de genç hocalara daha çok şans tanımalı. · Türkiye; Arda Güler, Emirhan İlkan ve Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor.

Ülkenin en iyi oyuncularından bir grup seçmek işin küçük bir kısmı. Asıl başarı o gruptan takım yaratabilmek. Gerek saha içi teknik, taktik, analiz gerek saha dışı mentorluk, motivasyon, destek ile 360 derece kapsayıcı bir sistemle takımı turnuvalara hazırlayabilmek önemli.









Her oyuncumuz kendi takımlarında başarılı ama birlikte istenen başarı gelmiyor. Kendimize has oyun ve sistem takımı olmayı nasıl başaracağız? Dünya çapında başarılı birçok futbolcunun milli takımda aynı performansı sergileyemediğini görüyoruz. Milli takımlarda ‘takım’ olabilmek başarının en büyük anahtarıdır. Ülkenin en iyi oyuncularından bir grup seçmek işin küçük bir kısmı. Asıl başarı o gruptan takım yaratabilmek. Üstelik de bunun için idman, hazırlık maçları vs. çok vaktiniz yok. Gerek saha içi teknik, taktik, analiz gerek saha dışı mentorluk, motivasyon, destek ile 360 derece kapsayıcı bir sistemle takımı turnuvalara hazırlayabilmek önemli. Bunun için de federasyon olarak dünyadaki bütün gelişmeleri yakından takip ediyor, kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Bu konuda ciddi araştırmalarımız ve çalışmalarımız da var.

Hem kulüplerimizin hem de millilerin aldığı sonuçlara göre belirlenen sıralamada istikrarı sağlamalıyız. Sezonluk alınan puanlarla asansör gibi yükselip düşmektense sürdürülebilir bir başarı ile stabil kalmak ve istikrarlı bir şekilde kalıcı olarak yükselmeyi hedeflemeliyiz.

Kuntz’un en güvendiğiniz yönleri neler? Sempati yakalayan bu jenerasyonun başarılı olmasını sağlayabilecek mi?

Stefan Kuntz’un en güvendiğim yönlerinin başında iletişim gücü ve şeffaflığı geliyor. Almanya Ümit Milli Takımı’nda yaşadığı başarı ve tecrübesiyle en uygun hoca olduğunu düşündük. Eğitim programı ve dışarıdaki tecrübeleriyle çeşitli fikirler sunuyor. Olaylara şeffaf yaklaşıyor. Türk toplumu olarak biz çok duygusal bir toplumuz. Duygusallığımız bazen zaafımız olabiliyor. Duygusallığımızla disiplini iyi harmanlarsak futbolda da çok başarılı olacağımıza inanıyorum.

Nihat Özdemir yorumu

Nihat Başkan’ın kendi tercihiyle istifasına saygı duymalıyız. Bu konuda değerlendirme yapmaya gerek yok. Sahanın içinden gelip masanın diğer tarafına geçtiğimde yöneticiliğin saha içinden daha zor olduğunu gördüm. Kendisinden hep destek gördüm, yöneticilik konusunda tecrübelerinden faydalandım, kendisine tekrar teşekkür ederim.

Hakemlerin de sürekli kendilerini geliştirdikleri oturmuş bir sürekli eğitim sistemi ve olmazsa olmaz liyakatle hataları minumuma indirmeye çalışmalıyız. Ama unutmamalıyız ki; insanın olduğu her yerde hata olur. Bu çok normaldir. Burada karşılıklı güven çok önemli. Bu güveni yeniden sağlamalıyız. TFF ile kulüplerimizin arasındaki güveni yeniden inşa etmeliyiz.

Futbolun dünya çapında en popüler spor olmasının başlıca sebebi her tür veri analiz, istatistiklere rağmen öngörülemez olmasıdır. Biz veri analiz konusunda dünyanın gerisinde değiliz. Ama unutulmaması gereken bir şey var; veri analizleri futbolu daha öngörülebilir kılmakla beraber yine de ‘takım olmak, liderlik’ kısaca insan faktörü futbolda sonucu belirliyor.

Hürriyet





İlgili Haberler Son dakika! Fenerbahçe için Lois Openda iddiası