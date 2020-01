Hamit Altıntop: Fatih hocaya o konuyu hiç açmadım

Beinsports'ta BeinManşet programına katılan Hamit Altıntop'un açıklamaları şu şekilde:

Futbol oynamak isteyenlere bu şans verilmeli... Yeteneği bakılmadan verilmeli. Eğitime önem vermeliyiz. Eğitmenleri de kontrol etmeliyiz. Eğitimler de sürekli güncelleniyor çünkü... Sonuca değil ama eğitime önem vermemiz lazım.

"Van'daki 10 yaşındaki çocuk oynamak istiyorsa..."

İlk yapacağım şey yönetenlerin bir araya gelmesi olur. Kulüpler birliği var mesela. Onların beraber olması TFF'nin de işini kolaylaştırır. İletişim sorunumuz olduğu açık. Kimse şapkasından tavşan çıkarmayacak. Önce aynı masaya oturup hedefi belirlememiz lazım. Bizim sorumluluğumuz çocuklarımızdır. 10 yaşındaki Van'daki çocuk futbol oynamak istiyorsa bunun sorumluluğu bizdedir.

"Fatih hocaya o konuyu hiç açmadım"

EURO 2008'de 26 kişi vardı kadroda, 3 kişi dırşarıda kalacaktı. Yıldıray ve Halil dışarıda kalmıştı. Mevlüt Erdinç ve Colin kazım gibiler de kadroya girebilmişti. Ben Halil'le 20 yıl aynı odayı paylaştık. Her gün konuşuyoruz hala... İfade edemiyorsunuz o an. O gün dünyanın en mutsuz insanıydı. O gün tercih yapsam ben onun yerine dışarıda kalırdım ama sonra futbolu sevdiğimiz için yolumuza devam ettik. Ben birçok sakatlık dönemimde futbol sevgimden dolayı oynamayı sürdürdüm. Fatih hocanın kararına da saygı duydum. Sonuçta herkesin annesi, babası var. Hayatın güzel yanları bunlar. İlk an benim için ağır bir darbeydi ama Fatih hocaya bu konuyu hiç açmadım. Hatyırlısı oymuş demek.

"Almanlar kendi aralarında kavga ettiler"

Almanya maçında onlar saha içinde çaresizdi. Aralarında kavga ediyorlar. Çok şanssız bir maçtı. Yine de bunalr güzel şeyler. Umarım şu anki jenerasyon daha iyi şeyler yapar. Belki bu turnuva olmaz ama gelecek için ciddi şekilde kapasiteleri var.