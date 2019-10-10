Hamit Altıntop: Büyük bir adım

Hamit Altıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnşallah cuma günü (yarın) hep birlikte büyük bir adım atacağız. Ondan sonra da Fransa maçı ama maçtan maça gidelim. Şenol hocanın da ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım” dedi.