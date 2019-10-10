Hamit Altıntop: Büyük bir adım

Türkiye Futbol Federasyonu’nun Ümit Milli ve Genç Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı’nın, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde yarın karşılaşacağı Arnavutluk’u yenerek Avrupa Şampiyonası’na katılma yolunda çok büyük bir adım atacağına inandığını söyledi.
HamitAltıntop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İnşallah cuma günü (yarın) hep birlikte büyük bir adım atacağız. Ondan sonra da Fransa maçı ama maçtan maça gidelim. Şenol hocanın da ilk günden bu yana söylediği gibi maçtan maça bakalım” dedi.