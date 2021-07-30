Formula 1'de Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, ülkemizde meydana gelen yangına kayıtsız kalmadı.

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton, son günlerde ülkemizde çıkan orman yangınlarıyla ilgili bir paylaşım yaptı. Kişisel Instagram hesabından paylaşım yaşan dünyaca ünlü pilot, "Türkiye ve gezegenimiz için dua ediyorum" temennisinde bulundu.

Lewis Hamilton, Instagram hesabında 23 milyon takipçisi bulunuyor.