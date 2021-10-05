Formula 1 ekiplerinden Mercedes, sürücüler klasmanı lideri olan Lewis Hamilton'ın dördüncü kere motor değişikliği yapacağı zaman hakkında planlamalar yapıyor. Formula 1'in kurallarına göre, sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlılık amaçları sebebi ile takımların motor ünitelerini yılda 3 kere değiştirmesine izin verilirken, 3'ten sonraki değişikliklerde ünitesi değişen pilotlar o yarışta ceza alıyor. Örneğin Red Bull pilotu Max Verstappen'in aracında dördüncü kere motor değiştiği için Hollandalı pilot Sochi'deki Rusya Grand Prix'sine son sıradan başlamıştı. Fakat Verstappen, çıkardığı muhteşem yarış ve özellikle son turlarda şiddetini artıran yağmurun avantajını kullanarak yarışı 2. tamamlamayı başarmıştı.

Hamilton cephesinde ise İngiliz pilotun aracı bundan önce 3 motor değişikliği geçirmiş durumda ve bir sonraki değişiklikte ceza alacak. Eksikleri giderip motoru ilerletebilmenin gerekliliğinin yanı sıra bunun taktiğini planlayan Mercedes yetkilileri, tıpkı Verstappen'de olduğu gibi Hamilton'ın da motor değişikliği ile ceza almasına rağmen üstlerde bitirebileceği bir yarışta bu değişikliği yapmayı planlıyor.

İstanbul'da bu haftasonu yapılacak Türkiye Grand Prix'si ise Mercedes için adaylardan birisi. Pist dinamikleri göz önüne alındığında İstanbul için biraz daha favori gözüken Mercedes, Hamilton'ın geçen sene burada kazanıp şampiyon olması ve hafta sonu yağış ihtimali de düşünüldüğünde motor değişikliğini bu hafta yapıp, Hamilton'ı buna rağmen ilk 5'e sokabilecek yarış planı arayışında.

Yine de Hamilton için Mercedes teknik ekibinin kararı sıralama turlarından sonra vereceği iddia edildi. Buna göre Hamilton pole pozisyonunu alamazsa değişikliğin yapılması beklenirken, eğer İngiliz pilot pazar günkü yarışa en önden başlayacaksa erteleme gündemde. (Milliyet)