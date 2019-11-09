Hamide Doğangün, dünya 5.’si

Dubai’de devam eden Dünya Para Atletizm Şampiyonası’nın ikinci gününde tek sporcumuz final mücadelesi verdi.

T53 kategorisi kadınlar 100 metrede elemeleri 16.80’le bu sezonki en iyi derecesini yaparak geçen Hamide Doğangün finalde ise kürsünün dışında kaldı. Kötü bir çıkış yapan milli atletimiz, 17.40’la dünya 5.’si oldu.

Kürsünün ilk iki basamağında ise Çinli atletler yer aldı. 16.26’yla Fang Gao altın, 16.58’le Hangzhuan Zhou gümüş ve Büyük Britanyalı Samantha Kinghorn 16.64’le bronz madalya elde etti.

Bugün 7 atletimiz piste çıkıyor

Sabah seansında TSİ 09.00’dan itibaren T12-400m Hakan Çıra ve Oğuz Akbulut (Yarı Final), T53-400m Zeynep Acet ve Hamide Doğangün (Yarı Final) mücadele verecek. Akşam seansında ise TSİ 19.30’da T47-Uzun atlama finalinde Dilba Tanrıkulu ve Esra Genç kürsü için yarışacak. T11-400m’de Öznur Alumur TSİ 20.52’de final bileti almak için piste çıkacak. Sabah seansında yarışan sporcularımız final şansı yakalarsa, akşam seansında madalya mücadelesi verecek.