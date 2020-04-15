Hami Mandıralı: Artık o sene bu sene!

10 yaşında geldiği Trabzonspor’da 2 sezon hariç kariyerinin tamamını geçiren, sadece Bordo-Mavililer’in değil, A Milli Takım’ın da en önemli oyuncularından biriydi Hami Mandıralı... Futbolculuk gibi hocalık kariyerine de sevdalısı olduğu Trabzonspor’da başlayan Mandıralı, artık Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda yer alıyor. A Milli Takım rakip izleme yetkilisi olan Hami hoca, evden röportajlar serimizde FANATİK’in konuğu oldu. İşte o söyleşi...

‘Artık günler karıştı’

Tarihin en kötü dönemlerinden birine beraber tanık oluyoruz. Nasıl geçiyor günler?

*Malesef öyle oldu ama sabır ve bilimle, kurallara uyarak mümkün olan en kısa zamanda aşacağımızdan eminim. Artık gün saymaktan gün sayısını karıştırır olduk. 20 küsür gündür evdeyiz ailece. En fazla alt üst kat paylaşımlarımız var, çünkü üst katta kızım oturuyor. Ben ailemle pek vakit geçiremezdim. Şimdi yeniden aile olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, diğer yetkililer, kısacası tüm devlet kurumları seferber olmuş durumda. Keşke böyle bir testten geçmeseydik ama sabırlı olmalı ve kurallara işi hafifletmeden uymalıyız.

‘Ferguson’u okuyorum’

Vakit nasıl geçiyor?

*Doğrusunu söylemek gerekirse normal zamanda pek vakit ayırmadığımız şeyleri yaparak geçiriyoruz. Bol bol kitap ve dizi diyebilirim.

En son ne okudunuz?

*Alex Ferguson’un kitabını okuyorum. Güzel bir kariyer öyküsü. Bizim gibi işin başındaki insanlar için içinden alınabilecek güzel mesajlar var.

Ne izliyorsunuz?

*En son Stranger Things’i izledik. Teknoloji gelişti. Sıkılmak sadece sokağa çıkamamaktan kaynaklı. Yoksa vakit geçirmek için yeterli materyal var. Zaten azıcık sıkılalım. Devletimiz gereğini yaparken bizim üzerimize çok daha basit görevler düşüyor. Israrla kurallara karşı çıkanları görünce çıldıracak gibi oluyorum.

‘Yabancıları anlamak lazım’

Futbolda neler değişir? Sözleşme indirimleri, yeni rakamlar ve birçok konu gündemde nasıl bakıyorsunuz?

İki tarafın da anlayışlı olması gereken bir dönemdeyiz. Kulüpler zaten zor durumdaydı şimdi girdileri de yok denecek kadar azaldı. Oyuncular gereğini yapacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kendimden örnek vermek pek doğru olmaz. Çünkü kulübüm Trabzonspor benden indirim istese ya da başka bir şey, düşünmeden evet derdim. Bizim dönemimiz de durumumuz da farklı ama. Burada yabancı oyuncuları da anlamak lazım. Ülkelerini para kazanmak için terk ediyorlar, aileleriyle ayrı yaşıyorlar yeri geliyor. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin ama ben sonuçta Türkiye’nin Türk futbolunun kenetlenerek kazanacağına inanıyorum.

‘O sözü ilk söyleyen benim’

..Ve elbette Trabzonspor. Artık ‘O sene bu sene’ mi?

O sene bu sene Trabzonspor için. Bu sözü ilk dillendirenlerden bir taneseydim. Güzel bir slogan oldu. O sene bu sene diyorum çünkü hem kadro yapılanması hem de camianın takımı sahiplenişi en üst seviyede. Karakterli ve yetenekli oyuncuları var Trabzonspor’un. Her şeyden önemlisi atanı tutanı ve saha içi teknik direktörü yani Sosa çok iyi. Ben Sosa’nın Beşiktaş’ta oynarken korner çizgisinden top çıkartıp taça attığını hatırlamıyorum. Demek ki Trabzonspor iyi bir aile olmuş. Bu çok büyük bir şans.

‘Gençlere tavsiyem şudur...’

Oyunculara çok teklif var? Lige ara verilen süreçte bu durum kafa karıştırır mı?

Bunları konuşmak için çok erken. Önce liglerin tamamlanması lazım. Benim Trabzonsporlu genç yeteneklere her zaman tavsiyem şudur; gideceğiniz kulüp Trabzonspor’dan büyük olsun. Yusuf’u ilk oynatan benim. Rize maçıydı ve iki gol atmıştı. Kendini yetiştirdi, geliştirdi. Ciddi bir paraya gitti. Yeri geldiği zaman teklifler konuşulur. Eğer ortada her iki tarafı da tatmin eden ve bir daha gelmesi mümkün olmayan paralar varsa oyuncu da satılabilir. Ama önce bu sezonu şampiyon olarak tamamlamak lazım. Şampiyon takımın oyuncusu daha değerlidir. Eğer bunu başarırsa Trabzonspor, gidenlerin yerini de doldurur. Aklında gitmek isteği olanlar da kalır.

Serhat Demirtaş