Hamdi Yılmaz: Üç puanı aldığımız için mutluyuz

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü’nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, Altınordu karşısında 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Keçiörengücü’nün Altınordu’yu 2-1 yendiği maçın ardından basın toplantısında konuşan Yılmaz, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Çok koşan ve iyi bir takım. Bu takıma karşı üç puan aldık. İlk yarı ortada geçse de ikinci yarı iki takım da gol pozisyonları buldu. Oyunu koparabilirdik, rakip de beraberliği yakalayabilirdi. Üç puanı aldığımız için mutluyuz." diye konuştu.

Bundan sonraki maçlarda da sahaya 3 puan için çıkacaklarını ifade eden Hamdi Yılmaz, "İlk ikiye, ilk altıya oynuyoruz. Puan kaybına tahammülümüz yok." diyerek sözlerini tamamladı.