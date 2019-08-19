Hamdi Yılmaz: Talihsiz bir gol yedik ve bize 2 puana mal oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan lider olarak çıkarak TFF 1. Lig’e yükselen Keçiörengücü, ligin ilk maçında Eskişehispor ile 1-1 berabere kalarak evine 1 puan ile döndü.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz talihsiz bir gol yediklerini belirterek, “Bugün biz 1. Lige çıktığımız ve ilk resmi olarak oynadığımız ilk maç. Bu atmosferi daha önce de Sakarya ve Samsun maçında da yaşadık. Böyle bir seyirci topluluğunu. Çok da yadırgamadık ama hem seyirciye hem da sahaya çok çabuk adapte olduk. Biz istediğimiz oyunu oynamaya çalıştık daha üstüne de çıkabiliriz. Talihsiz bir gol yedik. Her iki yarıda da biz üstün oynadık. Çalışmaların vermiş olduğu disiplinle. Biraz da sert oldu bu maç. O talihsiz gol bize 2 puana mal oldu. Bundan sonra inşallah talihsiz goller yemeden lige alışır, daha iyi bir şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.