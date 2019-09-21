Hamdi Yılmaz: Puanları paylaştık ancak istediğimizi aldık

Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 0-0 berabere kaldıkları Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu.

21 Eylül 2019, Cumartesi 21:24
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Hamdi Yılmaz: Puanları paylaştık ancak istediğimizi aldık

TFF 1. Lig'in 5. haftasındaki Altay-Keçiörengücü maçı, 0-0 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Müsabakanın ilk yarıda başa baş geçtiğini kaydeden Yılmaz, şöyle konuştu:

"İkinci yarı ilk 20 dakika oyuna çok iyi başlayıp pozisyonlar bulduk. Ancak kırmızı kart gördük. Oyuncumuzun orada kasti bir hareketi yoktu. Bu pozisyonun aynısını Altay’da Abdülkerim yaptı ama ikinci sarıyı görmedi. Kartlarda adil davranıldığını düşünmüyorum. Eksik kaldıktan sonra doğal olarak baskı yedik. Puanları paylaştık ancak istediğimizi aldık."

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