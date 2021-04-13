Hamdi Yılmaz: Maçın hakkı beraberlikti

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz ise oyuna iyi başladıklarını, golü de bularak öne geçtiklerini aktararak, "Bugün Giresunspor açısından da, bizim açımızdan da önemli maçtı. Puan kaybına tahammülümüz yoktu. İlk yarı iyi başladık. Golü de bulduk. Yediğimiz kendi hatamızdan golle devre arasına 1-1 ile girdik." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, maçın ikinci yarısının son zamanlarına da kadar da ortada geçtiğini kaydederek, "Maçın hakkı beraberlikti ama olmadı. Bundan sonraki maçlarımızı, play off içerisinde kalmak istiyorsak kazanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.